ANP Daphne Bunskoek fan van nieuwe RTL Boulevard

AMSTERDAM - Daphne Bunskoek is zeer te spreken over het nieuwe RTL Boulevard. “Deze vorm zou weer meer bij mij passen dan de oude denk ik”, zei Daphne, die Boulevard jarenlang presenteerde, woensdag in de ochtendshow van Lex Gaarthuis op 100% NL.

Door ANP - 5-10-2016, 10:43 (Update 5-10-2016, 10:43)

Na het vertrek van Albert Verlinde, die vijftien jaar als entertainmentdeskundige aanschoof in Boulevard, kreeg het showbusinessprogramma van RTL 4 een make-over. De show verhuisde van Hilversum naar Amsterdam, waar vanaf 29 augustus wordt uitgezonden vanaf het Leidseplein.

“Ik vind het een ontzettend fijn programma omdat er nieuwe frisse mensen zitten met allemaal een andere kijk op de wereld”, zei Daphne woensdagochtend. “Ik vind dat ze het nu leuk vernieuwd hebben en op een mooie nieuwe locatie zitten.”

Hoewel ze het nieuwe Boulevard beter bij haar vindt passen dan het oude format, heeft Daphne geen spijt van haar keuze te stoppen met het programma. “Wel twijfels. Maar als ik nu kijk naar hoeveel verschillende dingen ik mag doen: op tv, in het theater, schrijven, dan is het nog steeds de juiste keus geweest. Het is misschien voor de buitenwereld wat minder zichtbaar wat ik doe, maar mijn weken zijn gevuld en ik ben tevreden zo.”