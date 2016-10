Caitlyn Jenner: dankbaar dat Kim oké is

ANP Caitlyn Jenner: dankbaar dat Kim oké is

LOS ANGELES - Caitlyn Jenner heeft zich als eerste lid van de Kardashian/Jenner-familie op sociale media uitgelaten over de overval op Kim.

Door ANP - 5-10-2016, 3:32 (Update 5-10-2016, 3:32)

"Ik hou van mijn meisje", schreef de realityster bij een foto van Kim over haar voormalig stiefdochter. "Nu ik het hele verhaal heb gehoord, ben ik zo dankbaar dat ze oké is. Dit is een waarschuwing voor ons allemaal om voorzichtig te zijn in deze onzekere wereld."

Caitlyn kreeg maandag kritiek toen ze een foto van haarzelf met dochter Kylie plaatste, zonder iets te zeggen over het misdrijf waarvan Kim slachtoffer was geworden in Parijs.