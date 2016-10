Nieuwe versie Mulan verschijnt in 2018

LOS ANGELES - Fans van Disney kunnen weer een nieuwe releasedatum in hun agenda schrijven. De live action-versie van de tekenfilmhit Mulan komt in november 2018 in de bioscoop, meldt The Hollywood Reporter.

Door ANP - 4-10-2016, 21:16 (Update 4-10-2016, 21:16)

Voor de film gaat de filmstudio wereldwijd op zoek naar Chinese actrices die de hoofdrol van Mulan kunnen spelen. In de film verkleedt zij zich als man om in een oorlog mee te vechten. Het origineel komt uit 1998, vorig jaar werd de live action-versie aangekondigd.

Disney heeft de laatste tijd flink de smaak te pakken in het verfilmen van zijn geanimeerde klassiekers. Eerder verschenen onder meer remakes van Cinderella, Jungle Book en Alice in Wonderland. Naast Mulan staan er ook nieuwe vertolkingen van Beauty and the Beast, The Lion King en Aladdin op stapel.