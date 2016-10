Bobbi Eden mag al naar huis

AMSTERDAM - Bobbi Eden is weer thuis. De pornoster die zaterdag zoon Brandon op de wereld zette mocht dinsdag, een dag eerder dan verwacht, het ziekenhuis verlaten.

Door ANP - 4-10-2016, 20:26 (Update 4-10-2016, 20:26)

"Het waren een paar hele hectische dagen en het goede nieuws is: je mag naar huis", zegt Bobbi's man Mark in hun laatste vlog voor LINDA.tv. "Net een dagje eerder dan verwacht. Verrassing. Ongelooflijk. Het gaat allemaal zo snel."

Bobbi kwam in de video nog even terug op de zware bevalling. Hoewel het allesbehalve soepel verliep, is het het allemaal waard geweest. "Maar ik zeg niet: dat doe ik morgen weer", aldus de actrice en zakenvrouw. "Ik ben de gelukkigste vrouw op aarde, van het heelal, van alles."