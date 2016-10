RTL Live verslaat Tijd voor MAX

ANP

HILVERSUM - Het nieuwe middagprogramma RTL Live ging maandag met 374.000 kijkers van start. Dat is meer dan het middagprogramma van de publieke omroep Tijd voor MAX dat op NPO1 307.000 kijkers aan zich wist te binden. Een week eerder trok het middagmagazine van MAX nog 395.000 kijkers.

Door ANP - 4-10-2016, 9:04 (Update 4-10-2016, 9:04)

RTL Live wordt afwisselend gepresenteerd door Albert Verlinde en Angela Groothuizen. Met het nieuwe tv-magazine erbij zendt RTL4 vanaf dit najaar iedere doordeweekse avond vier uur live uit.

Op RTL5 begon maandag het nieuwe realityprogramma Get The F*ck Out Of My House. In deze afvalrace is te zien hoe honderd mensen samenwonen in een huis dat bedoeld is voor vier personen. De eerste aflevering van het dagelijkse realityprogramma trok volgens Stichting KijkOnderzoek (SKO) 286.000 kijkers.