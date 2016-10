Kanye zegt concerten af om bij Kim te zijn

NEW YORK - De twee optredens die Kanye West later deze week zou geven, zijn uitgesteld naar december. Concertpromotor Live Nation geeft "familiezorgen" op als reden.

Door ANP - 4-10-2016, 5:39 (Update 4-10-2016, 5:39)

Kanye was zondagavond (lokale tijd) halverwege een optreden toen hij hoorde dat zijn vrouw Kim Kardashian in Parijs onder dreiging van wapens was overvallen. De rapper staakte het concert meteen. Het echtpaar werd maandag herenigd in New York. Ook hun twee kinderen, North van drie en de negen maanden oude Saint, zouden bij hen zijn.

Een bron van People vertelde maandag dat Kanye de dag "een van de moeilijkste van zijn leven" noemt. De muzikant zou zich enorm hulpeloos voelen. "En dat is hij niet gewend. Dit is een persoon die altijd 'in control' is. Maar hij realiseert zich dat hij haar kwijt had kunnen raken, en dat er niets was geweest dat hij had kunnen doen."

Volgens de insider is 'Yeezy' al bezig met het uitbreiden van de security van de familie. Niet alleen Kim, maar ook de kids zouden beter beveiligd moeten worden. "Hij is hier enorm van geschrokken, en beseft nu dat ze doelwitten zijn."