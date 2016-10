'Frances Bean Cobain is koopverslaafd'

ANP 'Frances Bean Cobain is koopverslaafd'

LOS ANGELES - De aanstaande ex-man van Frances Bean Cobain werd onlangs door de rechter gesommeerd hun huis in Los Angeles te verlaten, maar volgens een vriend is hij daar sowieso liever niet.

Door ANP - 4-10-2016, 5:38 (Update 4-10-2016, 5:38)

Die vriend van Isaiah Silva verklaarde maandag tegenover de New York Post dat het huis haast onbewoonbaar is, omdat de 24-jarige dochter van Kurt Cobain koopverslaafd is en het huis heeft volgestouwd met haar aankopen. "Frances brengt haar dagen door met veel online shoppen. Het huis staat vol met dozen die ze niet eens heeft geopend. Schoenen, kleding, muziekapparatuur en zelfs meerdere grote televisies staan onaangeroerd."

Frances was anderhalf jaar oud toen haar vader zich van het leven beroofde. Op haar achttiende erfde ze een flink deel van de nalatenschap van Kurt, en werden de rechten op zijn naam en beeltenis aan haar overgedragen. Haar fortuin zou inmiddels zijn opgelopen naar meer dan 400 miljoen euro.