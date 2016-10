Hoedenplank blijkt na maand Het Geluid op Q

AMSTERDAM - Het Geluid op QMusic is eindelijk geraden. Saskia van Nispen uit Haren was de gelukkige die doorhad dat het geluid dat al 36 dagen op de radiozender te horen was het vastklikken van een hoedenplank in een auto betrof.

Door ANP - 3-10-2016, 12:04 (Update 3-10-2016, 12:04)

Hiermee heeft Van Nispen 38.000 euro gewonnen, zo maakte QMusic maandag bekend. Zij ontdekte het geluid onlangs toen zij haar fiets in de auto vervoerde en toen de hoedenplank moest verwijderen. In totaal gaven 495 kandidaten een fout antwoord.

De 38.000 euro is overigens geen record. In 2011 verdiende een kandidaat met het vast klikken van een iPhone in een hoesje 63.000 euro. Het spel wordt dagelijks gespeeld op Qmusic. Elke keer als een kandidaat een fout antwoord geeft, gaat er minimaal 100 euro extra in de pot.