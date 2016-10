Catherine Keyl bedreigd bij Amsterdamse tram

AMSTERDAM - Presentatrice Catherine Keyl is onlangs bij een tramhalte in Amsterdam bedreigd. Dat heeft zij maandag bevestigd na een bericht hierover in de Mediacourant.

Door ANP - 3-10-2016, 11:00 (Update 3-10-2016, 11:00)

“Ik stond gewoon op de tram te wachten toen een dame van een jaar of zestien zonder reden tegen mij begon te schreeuwen”, vertelt de 69-jarige presentatrice. “Ze vond het niet fijn dat ik haar kant op keek. ´Kijk godverdomme voor je of ik maak je af´, dat waren haar woorden.” Keyl probeerde de situatie te sussen, maar tevergeefs. “Haar vriendin ging zich er ook mee bemoeien en beklemtoonde dat ze dat zeker zou doen als ik niet stopte met kijken.”

Het incident vond plaats in de Van Baerlestraat. Keyl heeft geen aangifte gedaan bij de politie. “Ik was erg geschrokken, maar de politie heeft wel belangrijkere dingen te doen dan dit soort aangiften verwerken”, denkt de televisiecoryfee. “Je voelt je op zulke momenten erg machteloos als burger. We willen allemaal dat het gedrag van dit soort jongeren verbetert. Maar hoe moet je dat dan doen op zo´n moment, als ze totaal niet voor reden vatbaar zijn?”

Keyl vertelde haar verhaal mede vanwege de Week van de Opvoeding, die maandag van start gaat.