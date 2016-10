Overvallers Kim Kardashian maken juwelen buit

ANP Overvallers Kim Kardashian maken juwelen buit

PARIJS - Bij de overval op Kim Kardashian in een appartement in Parijs hebben de daders miljoenen aan juwelen buitgemaakt. Dat heeft een bron binnen de Franse politie tegen persbureau Reuters gezegd.

Door ANP - 3-10-2016, 7:53 (Update 3-10-2016, 7:53)

Vijf gewapende mannen overvielen de realityster maandagochtend in het appartement in de Franse hoofdstad waar ze verblijft. De aanval vond plaats rond 3 uur ’s nachts. Het is nog niet bekend emaakt in welk hotel Kardashian precies verbleef.

De realityster raakte niet gewond bij de overval. De gewapende mannen kwamen de woning binnen door zich voor te doen als politieagenten. Haar echtgenoot Kanye West brak een optreden in New York direct af toen het nieuws bekend werd.

Kardashian is in Parijs voor de lokale Fashion Week, samen met haar zus, moeder en halfzus.