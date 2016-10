'Westworld is Olympische Spelen van acteren'

LOS ANGELES - Volgens hoofdrolspeler Evan Rachel Wood was de nieuwe HBO-serie Westworld geen makkelijke klus. De actrice noemt de serie zelfs "de Olympische Spelen van acteren".

Door ANP - 3-10-2016, 6:24 (Update 3-10-2016, 6:24)

Evan Rachel speelt in de sciencefictionserie, gebaseerd op de film met dezelfde naam uit 1973, een van de robots in een pretpark waarin rijke toeristen hun wildste dromen mogen uitleven. Vooral de gedaantewisselingen die ze daarbij moest ondergaan vielen de actrice zwaar, zo vertelde ze bij een presentatie van de serie in Beverly Hills. "Je moet schakelen tussen een paniekaanval, een uitgeschakelde status, een ander accent, de computeranalysemodus, en dat allemaal binnen dertig seconde."

Collega Sir Anthony Hopkins, die de oprichter van het park speelt, had minder moeite met zijn rol. "Ik hou het altijd simpel, ik probeer niet in het hoofd van mijn personages te gaan zitten." Het script spreekt voor het Hollywoodicoon al voor zich. "Ik ben maar een acteur, de identiteit van degene die ik speel ontstaat in de tekst. Ik luister gewoon naar de regisseur en volg verder mijn gezonde verstand."

Wel vindt de 78-jarige acteur het frappant dat hij wederom een niet al te sympathieke rol speelt. "Het lijkt wel alsof ik altijd word gecast als een control freak. Zo ben ik helemaal niet, hoop ik. Alhoewel ik wel vaak van zaken het mijne vind. Maar dat zal de leeftijd zijn."

Westworld ging zondag in première in de VS en is vanavond voor het eerst te zien in Nederland.