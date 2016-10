Margot Robbie grapt over gedrag Jared Leto

ANP Margot Robbie grapt over gedrag Jared Leto

NEW YORK - Margot Robbie mocht zaterdagavond de populaire Amerikaanse show Saturday Night Live presenteren, en grapte daarbij onder meer over het vreemde gedrag van Jared Leto op de set van Suicide Squad.

Door ANP - 3-10-2016, 3:14 (Update 3-10-2016, 3:14)

Aan de start van haar optreden kondigde Margot aan om zichzelf tijdens haar openingsspeech te factchecken - een knipoog naar het recente debat tussen de Amerikaanse presidentskandidaten. Nadat ze had verkondigd dat het "ontzettend leuk" was dat Jared tijdens de opnames van de film continu in zijn personage bleef, factcheckte ze zichzelf door te bekennen: "Niet leuk. Het was eigenlijk best wel ongemakkelijk"

De castleden van Suicide Squad vertelden voorafgaan aan de release van de film al dat zij niet altijd wisten wat ze aanmoesten met het gedrag van Jared. De acteur vereenzelvigde zich zo met The Joker, dat hij dezelfde streken uithaalde als zijn personage. Zo stuurde hij zijn collega's de meest bizarre cadeaus. Will Smith vond een kogel in zijn brievenbus en Margot kreeg een levende rat bezorgd. Jared verklaarde achteraf tegenover FOX: "The Joker speelt graag spelletjes met mensen en probeert in hun hoofd door te dringen, dus het was interessant dat ook te doen."