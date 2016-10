Ozzy en Sharon Osbourne zoenend gespot

ANP Ozzy en Sharon Osbourne zoenend gespot

LOS ANGELES - Vijf maanden na hun breuk zijn Ozzy en Sharon Osbourne op de foto gezet tijdens een intiem moment. E! plaatste zondag foto's van de twee, die in 1982 trouwden, tijdens een innige kus.

Door ANP - 3-10-2016, 1:29 (Update 3-10-2016, 1:29)

Alhoewel Sharon en Ozzy al eerder weer bij elkaar leken te zijn - dochter Kelly verklaarde maanden geleden al dat het huwelijk van haar ouders er niet onder te krijgen was - is dit de eerste keer dat bewijs daarvan is vastgelegd.

Het rockstel ging begin mei uit elkaar, omdat Sharon de slippertjes van Ozzy niet meer aankon. "Ik kan zo niet langer leven", vertelde ze in haar praatprogramma The Talk. Ze leek toen vastberaden een leven zonder de vader van haar drie kinderen te gaan leiden. "Dit wordt voor mij het laatste hoofdstuk van mijn leven. En ik moet nog zien waar dat naartoe gaat."

Later bleek dat de affaire van de Black Sabbath-voorman met kapster Michelle Pugh de druppel was geweest voor Sharon. Jongste dochter Kelly was woedend op de maîtresse van haar vader en zette uit wraak het nummer van Michelle op Twitter. In de rechtszaak die de haarstyliste daarop aanspande, werd eerder deze week geschikt.