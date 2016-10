Bijna-honderdjarige Kirk Douglas in zonnetje

ANP Bijna-honderdjarige Kirk Douglas in zonnetje

LOS ANGELES - George Clooney heeft een eerbetoon gebracht aan de 99-jarige Kirk Douglas. Clooney presenteerde in Hollywood het gala voor het 95e jubileum van de Motion Picture & Television Fund (MPTF), een fonds voor gepensioneerden uit de filmindustrie. Bij deze gelegenheid zette hij acteur Kirk Douglas, die op 9 december zijn honderdste verjaardag viert, in het zonnetje.

Door ANP - 2-10-2016, 23:44 (Update 2-10-2016, 23:50)

"Wow, 95 jaar. Dat is een hele lange tijd voor de meesten van ons," zei Clooney. Alleen, niet voor Kirk Douglas, hij is niet onder de indruk!"

De Hollywood-veteraan, die met zijn vrouw Anne op de eerste rij zat, werd ook door zijn zoon, acteur Michael Douglas, geëerd. Hij prees zijn vaders donaties aan goede doelen. Zo gaf Kirk meer dan 40 miljoen dollar voor diverse programma's en hulpcentra van de MPTF, meldt People Magazine.

Nadat de zaal onder leiding van Michael Happy Birthday had gezongen nam de bijna-honderdjarige zelf het woord. "Ik bedank mijn zoon Michael," zei senior. "Ik zei altijd tegen hem; 'je moet een dokter of advocaat worden,' maar nu ik hem vanavond heb gehoord, denk ik dat hij een goede acteur is!"