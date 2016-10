Patricia Paay heeft nog geen ja gezegd

ANP Patricia Paay heeft nog geen ja gezegd

AMSTERDAM - Patricia Paay heeft nog geen ja gezegd tegen haar nieuwe liefde Robbert Hinfelaar, die haar onlangs ten huwelijk vroeg. Dat zei de 67-jarige diva in Show XL, het nieuwe showbizz-programma van SBS6, waarin Patricia voor het eerst met haar 32-jarige vriend op televisie verscheen.

Door ANP - 2-10-2016, 19:02 (Update 2-10-2016, 19:02)

De twee leerden elkaar kennen toen het huis, waar Patricia met haar toenmalige man Adam Curry woonde, te koop stond. "Zijn ouders wilden dat kopen en kwamen kijken, Robbert kwam mee met zijn broers. Hij was toen 19 jaar en bleef maar naar me kijken", zei Paay tegen presentatoren Lucille Werner en Fred van Leer.

Jaren later zocht Robbert, toen hij las dat Patricia weer vrijgezel was, weer contact met haar. "Toen stond hij ineens voor m’n neus en zei: wil je me nu? Ik deed de deur open en dacht dat ik door m’n benen zakte. We voelden het gewoon, ik wist niet dat het bestond. We zijn meteen gaan samenwonen, konden niet meer bij elkaar weg blijven. We zeggen elke dag tegen elkaar: ben jij ook zo gelukkig?", aldus Patricia.

Over wanneer ze antwoord geeft op Robberts aanzoek zegt de diva: "Ik wacht op een heel goed moment. Maar ik denk dat hij wel weet dat ik er heel positief over ben."