‘Tess Milne getrouwd’

ANP ‘Tess Milne getrouwd’

AMSTERDAM - Tess Milne is vrijdag getrouwd met haar vriend Ties. Dat meldt Shownieuws.

Door ANP - 2-10-2016, 18:06 (Update 2-10-2016, 18:06)

Tess en Ties beloofden elkaar eeuwige trouw in het bijzijn van familie en vrienden. Het management van de presentatrice was zondag niet bereikbaar voor commentaar.

In augustus werd duidelijk dat Tess was verloofd. Op Instagram deelde ze toen een foto van haar vrijgezellenfeestje in Parijs. Wanneer Ties op zijn knieën is gegaan, is niet bekend.