Liam Gallagher vindt bands van nu te braaf

LONDEN - Als bandlid van Oasis werkte Liam Gallagher zich meer dan eens in de nesten. De rocker vindt de bands van nu dan ook veel te braaf, zegt hij in een interview met The Sunday Times.

Door ANP - 2-10-2016, 14:17 (Update 2-10-2016, 14:17)

“Bij elke band die de moeite waard is, draait het niet alleen om de muziek”, zegt Liam. Als hij voor de muziek kiest, gaat de rocker voor Coldplay. “Maar het meest rock-‘n-roll dat Chris Martin heeft gedaan, is een leren jasje aantrekken. Toen ik dat zag, dacht ik: goed zo kerel, ga door, dit is een beginnetje.”

Liam vindt dat de bands van nu best wat ondeugender mogen zijn. “Er is geen enkel excuus voor jonge bands om zich voor te doen als volwassen mannen. Als je ouder bent en kinderen hebt, dan kun je een beetje gas terug nemen. Ik haal meer kattenkwaad uit bij mijn slager dan dat zij doen tijdens hun tournees.”