ANP ‘Angelina neemt nog meer advocaten in de arm’

LOS ANGELES - Angelina Jolie heeft nog eens twee advocaten ingehuurd om haar scheiding van Brad Pitt te regelen. Volgens TMZ houden ook Pierce O’Donnell en Bert Fields zich sinds kort bezig met de scheiding.

Door ANP - 2-10-2016, 11:20 (Update 2-10-2016, 11:20)

Fields, die eerder sterren als Michael Jackson en Tom Cruise bijstond, en O’Donnell hebben volgens de entertainmentsite veel ervaring met grote rechtszaken. Angelina en Brad proberen hun scheiding vooralsnog buiten de rechtszaal te regelen, vrijdag gingen beiden akkoord met een eerste tijdelijke regeling.

Angelina’s advocatenteam staat onder leiding van Laura Wasser. Zij was ook de raadsvrouw van onder anderen Johnny Depp, Ashton Kutcher en de zusjes Kardashian. Wasser, die gespecialiseerd is in grote scheidingen, stond Angelina bovendien bij toen ze in 2003 scheidde van Billy Bob Thornton.