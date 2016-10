Judeska wil internationale acteercarrière

ANP Judeska wil internationale acteercarrière

AMSTERDAM - Judeska is door het dolle. Bon Bini Holland, de film waarin ze een van de hoofdrollen speelt, heeft vrijdagavond een Gouden Kalf gewonnen. “Ik ben klaar. Hollywood, Bollywood ik kom eraan”, juicht ze in een video die Jandino Asporaat zaterdag op Instagram plaatste.

Door ANP - 1-10-2016, 18:17 (Update 1-10-2016, 18:17)

“Heb niet alles kunnen verstaan, maar volgens mij is ze blij”, schreef Jandino, die al jaren in de huid van Judeska kruipt, bij de video. “Nu is ze echt niet meer te stoppen.” Bon Bini Holland sleepte vrijdagavond het Gouden Kalf van het Publiek in de wacht, de publieksprijs van het Nederlands Film Festival. “We hebben alles tegen de vlakte geklapt”, aldus Judeska.

Voor ze haar koffers pakt richting Hollywood, rest haar nog één taak in Nederland. “Dushi John Williams, ik ga zitten op je gezicht voor deze.”

Wereldwijd

Jandino reageerde zaterdag ook ‘zelf’ via Instagram op het winnen van de filmprijs. “Deze prijs is voor de kleintjes, de jongeren, de ouderen. Voor de mensen met een droom, zelfs voor degenen die niet durven te dromen, pak onze droom en maak het jouw droom, de hokjesdenkers, de nee-schudders, deze prijs is ook voor jullie”, schrijft de komiek.

Volgens Jandino gaat het Gouden Kalf ‘verder dan onze Nederlandse grenzen’. “Want Bon Bini Holland is inmiddels al in 9 andere talen gedupt. Van Frans, Spaans, Arabisch, Duits enz. Mensen lachen wereldwijd om het zelfde ding. We lijken veel meer op elkaar dan we van elkaar verschillen. Laar niemand je niks anders wis maken. Samen hebben we dit gedaan en samen gaan we het blijven doen.”