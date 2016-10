Kant Award voor Haifaa al Mansour

ANP Kant Award voor Haifaa al Mansour

FREIBURG - De 42-jarige Saudi-Arabische filmmaker Haifaa al Mansour heeft zaterdag de Immanuel Kant World Citizen Award ontvangen, waar een bedrag van 15.000 euro aan verbonden is. Ze krijgt de onderscheiding omdat ze volgens de jury als eerste vrouwelijk filmregisseur uit Saudi-Arabië taboes doorbreekt en een baken van hoop is voor de filmkunst in de Arabische wereld.

Door ANP - 1-10-2016, 16:57 (Update 1-10-2016, 16:57)

De regisseuse debuteerde in 2012 met Wadjda, waarin een elfjarig meisje uit Saudi-Arabië vecht om te mogen fietsen, wat in haar land voor vrouwen en meisjes verboden is. De film werd in Saudi-Arabië opgenomen en won diverse filmprijzen.

Ook de Iraanse regisseur Jafar Panahi (56) kreeg een prijs voor zijn geëngageerde films. Hij kon de onderscheiding niet in ontvangst nemen, omdat Panahi in 2010 veroordeeld is tot enkele jaren gevangenisstraf en een twintigjarig reisverbod.

De Kant Award gaat naar personen die zich inzetten voor vrede, internationaal begrip en de rechtsstaat.