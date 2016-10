Ben Affleck met zijn neus in de boeken

ANP Ben Affleck met zijn neus in de boeken

LOS ANGELES - Ben Affleck moet ook thuis behoorlijk aan de slag. Als hij niet druk is met acteren of regisseren, krijgt Ben het huiswerk van zijn kinderen voorgeschoteld.

Door ANP - 1-10-2016, 16:16 (Update 1-10-2016, 16:16)

“Ik was gisteravond bezig met wiskunde”, vertelde Ben aan E! News. “Als ik thuis ben, help ik mijn kinderen met hun huiswerk.” Vooralsnog kan The Accountant-acteur het rekenniveau van zijn kroost bijbenen, maar Ben vreest dat het over een paar jaar moeilijker wordt.

“Mijn oudste kind zit nu in groep 7”, zei Ben over zijn tienjarige dochter Violet. “Ze is me nog niet voorbij. Maar als ze straks in groep 8 of in de brugklas zit, ga ik me zorgen maken of ik nog wel kan meekomen.”

Volgens de acteur en regisseur, die naast Violet nog een zoon en dochter heeft met zijn ex Jennifer Garner, is het belangrijk betrokken te zijn bij het schoolwerk van je kinderen. “Zodat je weet waar ze mee bezig zijn en wat er speelt. Je hoort ze te steunen en naar ouderavonden en dergelijke te gaan.”