ANP Ex-Power Ranger ontkent moord met zwaard

LOS ANGELES - Power Ranger-acteur Ricardo Medina Jr. ontkent dat hij zijn huisgenoot om het leven heeft gebracht met een samoeraizwaard. De 37-jarige acteur, vooral bekend als de rode Power Ranger in de jeugdserie Power Rangers Wild Force, stond vrijdag voor de rechter.

Door ANP - 1-10-2016, 13:40 (Update 1-10-2016, 13:40)

De zaak wordt op 20 oktober voortgezet, meldt Los Angeles Times. Ricardo zou zijn huisgenoot Josh Sutter op 31 januari 2015 meermaals hebben gestoken met een zwaard. Vlak voor de steekpartij hadden de twee mannen ruzie over de manier waarop Ricardo’s vriendin haar auto had geparkeerd. Volgens de acteur was Josh respectloos naar zijn vriendin toe.

Ricardo beweerde eerder dat hij uit zelfverdediging handelde. De ruzie over de geparkeerde auto zou zo hoog op zijn gelopen dat Josh de deur van Ricardo’s slaapkamer intrapte. De acteur zag volgens zijn verklaring geen andere mogelijkheid dan zichzelf te verdedigen met zijn samoeraizwaard. Hij stak Josh meermaals in zijn buik.

De acteur belde 911 en wachtte in zijn woning op de politie. Die arresteerde hem niet veel later, maar Ricardo werd pas bijna een jaar later aangeklaagd. Als de acteur wordt veroordeeld voor moord, hangt hem een celstraf van 26 jaar tot levenslang boven het hoofd.