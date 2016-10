Hugh Hefner lacht om ‘gezondheidsproblemen’

ANP Hugh Hefner lacht om ‘gezondheidsproblemen’

LOS ANGELES - Hugh Hefner heeft op social media de draak gestoken met zijn vermeende gezondheidsproblemen. Verschillende Amerikaanse media meldden vrijdag dat de Playboy-baas ernstig ziek was, maar daar is volgens Hugh niets van waar.

Door ANP - 1-10-2016, 13:12 (Update 1-10-2016, 13:12)

“Het zou fijn zijn als de tabloids me eerder deze week al hadden laten weten dat ik ziek ben”, twitterde Hugh. “Dan had ik mijn plannen voor het weekeinde afgezegd.” De oude snoeper deelde ook een foto van hem met zijn zestig jaar jongere vrouw Crystal. De twee genoten vrijdagavond van een film.

Volgens onder meer TMZ rukten hulpdiensten vrijdag massaal uit naar de Playboy Mansion na geruchten dat de 90-jarige Hugh was gestorven. De Playboy-baas belde echter zelf met de politie om te laten weten dat hij in orde was. Hugh, die in december 2012 trouwde met de nu 30-jarige Crystal, zou al jaren een broze gezondheid hebben en nauwelijks nog uit zijn slaapkamer komen.