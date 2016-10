‘Angelina wil Brad niet laten vervolgen’

LOS ANGELES - Angelina Jolie wil niet meewerken aan het onderzoek naar Brad Pitt. De acteur ligt onder een vergrootglas bij de kinderbescherming na een incident aan boord van een privévliegtuig. Volgens TMZ wil Angelina echter niet dat haar ex wordt vervolgd.

Door ANP - 1-10-2016, 13:11 (Update 1-10-2016, 13:11)

Ingewijden vertelden de entertainmentsite dat de actrice, die anderhalve week geleden een scheiding aanvroeg, haar mond houdt als haar naar het voorval wordt gevraagd. Wat er precies is gebeurd, is nog steeds onduidelijk. Bronnen beweren dat Brad zijn oudste zoon Maddox (15) in zijn gezicht heeft geslagen, maar anderen ontkennen dat weer. Zij zeggen dat de acteur de puber aanvloog en Angelina tussenbeide kwam.

Voor de actrice staat het belang van haar kinderen voorop. Brad laten straffen is volgens TMZ niet haar prioriteit. Vrijdag gingen beiden akkoord met een eerste tijdelijke regeling. Maddox blijft met zijn broers en zussen Pax, Zahara, Shiloh, Knox en Vivienne voorlopig bij Angelina wonen. Brad krijgt een bezoekregeling. De acteur krijgt bovendien te maken met willekeurige alcohol- en drugstesten. Beide echtelieden krijgen individuele begeleiding en ook voor het gezin staat een therapeut klaar.