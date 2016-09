Herpes vreemdste cadeau dat Robbie kreeg

ANP Herpes vreemdste cadeau dat Robbie kreeg

LONDON - Robbie Williams heeft zijn fans gechoqueerd met openbaringen over zijn verleden met aanbidsters. Robbie was zaterdagavond te gast in The Graham Norton Show, toen Graham hem vroeg naar het meest vreemde dat hij ooit heeft gekregen van een fan. "Herpes", antwoordde de 42-jarige popster direct. Vervolgens vertelde hij een verhaal waar hij 'heel erg van in de problemen kan komen door het te vertellen'.

Door ANP - 1-10-2016, 11:18 (Update 1-10-2016, 11:18)

"Vroeger huurde ik een kasteel waarin we oefenden voor onze tournee. Ik lag in een van de kamers te slapen en toen ik wakker werd stond een vrouw aan het voeteneinde van mijn bed te stoffen. Na een kort en vreemd gesprek vroeg ze: 'Heb je een ochtenderectie?' Ik keek onder de dekens en zei dat ik die inderdaad had. Vervolgens vroeg ze: zal ik je aftrekken? Toen antwoordde ik 'oké' en deed ze haar ding."

Daarmee was de kous nog niet af. "Later sprak ik met de eigenaresse van het kasteel en vertelde haar dat ik een vreemde ontmoeting had gehad met de schoonmaakster. De eigenaresse zei daarop: we hebben helemaal geen schoonmaakster."

Jaren later kwam Robbie erachter wie de mysterieuze dame was. "Ik vertelde het verhaal een paar jaar later aan mijn band. Mijn gitarist sprong ineens op en zei: dat is Maureen, van het café! Ze vertelde al dat ze dat had gedaan maar niemand geloofde haar!"