ANP Nicolette kijkt ogen uit in realityshow

AMSTERDAM - Nicolette Kluijver weet soms niet wat ze ziet bij de opnames voor de nieuwe realityshow Get The F*ck Out Of My House. In het programma, waarin honderd mensen samenwonen in een huis dat bedoeld is voor vier personen, gebeuren soms bizarre en heftige dingen.

Door ANP - 30-9-2016, 23:31 (Update 30-9-2016, 23:31)

"Ik vind het zo heftig wat ik meemaak", zei Nicolette vrijdag in RTL Late Night. De presentatrice houdt haar hart vast wat betreft er nog gaat komen, want het is de eerste keer dat een dergelijk experiment wordt gedaan. "Je weet niet hoe het gaat lopen. We hebben bijna ieder uur zoiets van: really?"

Zodra Nicolette zelf het huis binnentreedt, treft ze naar eigen zeggen 'een stel hongerige wolven' aan. "Ze hebben niets te doen. Ze gaan de hele dag liggen tukken. Ze stelen en schelden. Er is zoveel agressiviteit", zegt ze. "Het is bizar. Er gaan mensen gillend door het lint omdat het zo heftig is."

Het is de bedoeling dat er uiteindelijk een deelnemer overblijft na zestig afleveringen. Diegene wint de pot met het overgebleven huishoudgeld.