ANP Paradise Suite wint Gouden Kalf beste film

UTRECHT - Het drama The Paradise Suite van regisseur Joost van Ginkel heeft vrijdagavond het Gouden Kalf gewonnen als beste Nederlandse film van het afgelopen jaar. De film, die vorige jaar ook de Nederlandse inzending was voor de Oscars, vertelt over een aantal migranten in Amsterdam die proberen hun eigen plekje in Nederland te creëren. Het verhaal snijdt een aantal heikele actuele onderwerpen aan, zoals illegaliteit, vrouwenhandel en uitbuiting van vluchtelingen.

Door ANP - 30-9-2016, 22:19 (Update 30-9-2016, 22:19)

The Paradise Suite won in totaal drie Kalveren; de film kreeg ook de prijzen voor beste scenario en beste mannelijke hoofdrol. Dit laatste Kalf was voor de Burkinese acteur Issaka Sawadogo, die een stripper annex rozenplukker speelt die besluit een alleenstaande moeder met twee kindjes te helpen.

Het Gouden Kalf voor beste actrice ging naar Hannah Hoekstra. De 29-jarige Hoekstra won het beeld voor haar vertolking in het drama De Helleveeg, gebaseerd op het gelijknamige boek van A.F.Th. van der Heijden. De kroniek vertelt over een Brabantse familie in de jaren vijftig van de vorige eeuw, bezien door de ogen van buitenbeentje Tiny (Hoekstra). Actrice Anneke Blok kreeg een Kalf voor haar bijrol als de moeder van Tiny. Beide actrices wonnen de filmprijs al eerder, voor hun rollen in Hemel (2012) en Tiramisu (2008).

Beyond Sleep

De laatste grote acteerprijs, voor beste mannelijke bijrol, ging naar Marcel Hensema. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn rol als zonderlinge prediker in de boekverfilming Knielen op een bed violen. Ook Hensema won de prijs al eerder, voor zijn rol als manager van Herman Brood in de biopic Wild Romance (2007).

De enige andere film die ook drie Kalveren won, was de boekverfilming Beyond Sleep, gebaseerd op het boek Nooit meer slapen van Willem Frederik Hermans. Het verhaal gaat over de overlevingstocht van de jonge geoloog Alfred Issendorf die in het moerassige noorden van Noorwegen op zoek gaat naar meteorieten. De film won beeldjes voor beste regie, beste sounddesign en beste muziek.

Grote verliezer

De grote verliezer van de avond was boekverfilming Publieke Werken, die met tien nominaties als een van de grote kanshebbers op veel prijzen werd gezien. De filmbewerking van het boek van Thomas Rosenboom over twee zonderlinge neven aan het eind van de negentiende eeuw, sleepte geen enkel beeld in de wacht. De ceremonie in het Beatrixtheater vormde de afsluiting van het Nederlands Film Festival, dat de afgelopen tien dagen in Utrecht plaatsvond.