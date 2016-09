Bon Bini Holland wint publieksprijs

UTRECHT - De komedie Bon Bibi Holland met Jandino Asporaat is vrijdagavond bekroond met het Gouden Kalf voor de Publieksprijs. De bioscoophit, die een half miljoen bezoekers trok, kreeg de meeste stemmen van het Nederlandse publiek. Mannenharten 2, Ja ik wil, Rokjesdag en Dummie de Mummie 2, die ook waren genomineerd, hadden het nakijken.

Door ANP - 30-9-2016, 21:54 (Update 30-9-2016, 21:54)

Bon Bini Holland vertelt over een oplichter (Asporaat) die verliefd wordt op de dochter van een rijke zakenman. De komedie was met meer dan 550.000 bezoekers een van de best bezochte films van het afgelopen jaar in de Nederlandse bioscopen. Op Curaçao is Bon Bini Holland zelfs de best bezochte Nederlandse film ooit.

Er is een tweede deel in de maak dat eind 2017 uit moet komen.