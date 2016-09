'Blake Lively bevallen van dochter'

ANP 'Blake Lively bevallen van dochter'

NEW YORK - Blake Lively en Ryan Reynolds zijn weer ouders geworden. Het acteurskoppel heeft vrijdag hun tweede kindje in hun armen gesloten. Dat beweert althans een bron tegenover Page Six.

Door ANP - 30-9-2016, 19:04 (Update 30-9-2016, 19:04)

Het meisje kwam ter wereld in een ziekenhuis in Manhattan en kreeg direct bekend bezoek. Zangeres Taylor Swift zou een van de eersten zijn geweest die op kraamvisite kwam.

Het gezin Reynolds telt nu twee dochters. In december 2014 zette Blake ook al een meisje op de wereld. Zij kreeg de naam James.