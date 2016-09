Ally van Fifth Harmony aangevallen door fan

ANP Ally van Fifth Harmony aangevallen door fan

MONTERREY - Ally Brooke van de Amerikaanse meidengroep Fifth Harmony is tijdens een concert in Mexico aangevallen door een fan. Het was het tweede incident in 48 uur waarbij een fan de 23-jarige popzangeres te pakken kreeg.

Door ANP - 30-9-2016, 13:44 (Update 30-9-2016, 13:44)

Tijdens de show in Monterrey liep een fan het podium op en stormde op Ally af. Een bodyguard kon niet voorkomen dat de doorgedraaide man Ally te pakken kreeg. Op beelden die op social media circuleren is te zien hoe de fan aan de haren trekt van Brooke.

De beveiliger weet uiteindelijk de fan van Ally af te trekken. Maar niet voordat de zangeres op de grond valt. Als een echte professional staat ze echter snel op en hervat de show.

Een dag eerder werd Ally nog op het vliegveld van Monterrey aangevallen door een fan. De meidengroep baande zich een weg door de massa fans toen iemand haar middel greep en haar meesleurde. Een bodyguard greep meteen in en trok haar weer los. Kort daarna twitterde Ally dat ze was geschrokken en riep ze haar fans op om voorzichtig en rustig aan te doen.