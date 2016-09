Biebers concerten in GelreDome gaan door

ARNHEM - De twee concerten die Justin Bieber volgende week in het GelreDome in Arnhem geeft, gaan gewoon door. Concertorganisator Greenhouse Talent laat weten dat er 'helemaal niets aan de hand' is.

Door ANP - 30-9-2016, 11:10 (Update 30-9-2016, 11:10)

''We weten zeker dat de concerten doorgaan'', aldus een woordvoerder. ''We zijn nu aan het dubbelchecken bij zijn management. Er zijn geruchten verspreid door Beliebers en wij vragen het management daar even op te reageren. Maar we gaan ervan uit dat het in orde is. We laten die 24.000 mensen niet in de steek.''

TMZ meldde donderdag dat Bieber op last van de rechter het Europese deel van zijn wereldtournee moet onderbreken. Het popidool moet een getuigenverklaring afleggen in de Verenigde Staten over een vermeende mishandeling. Een paparazzo zegt in 2014 te zijn aangevallen door Justins bodyguards. Advocaten vragen al langer naar Biebers kant van het verhaal, maar die laat op zich wachten. Daarom besloot een rechter dat de zanger nog maximaal dertig dagen heeft om een verklaring af te leggen.

Probleem is dat Justin momenteel niet in de Verenigde Staten is. Hij is tot eind november in Europa in het kader van zijn Purpose World Tour. Op zaterdag 8 en zondag 9 oktober treedt hij op in Arnhem.