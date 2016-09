Jim Bakkum gevraagd als jurylid Idols

ANP Jim Bakkum gevraagd als jurylid Idols

NAARDEN - Jim Bakkum is vorig jaar gevraagd om plaats te nemen in de jury van Idols. De zanger, acteur en Idols-finalist is blij dat hij niet op het aanbod is ingegaan, omdat oud-winnaar Jamai Loman ook al in de jury zit.

Door ANP - 30-9-2016, 9:45 (Update 30-9-2016, 9:45)

''Ik ben daar wel voor gepolst ja'', zegt Jim in de 100% NL-ochtendshow van Lex Gaarthuis. ''Ik denk dat het leuk is dat Jamai in de jury zit maar ik denk dat als we allebei in de jury hadden gezeten het dan een soort van Bassie en Adriaan in de jury was geweest.''

Jim vindt het leuk dat Jamai zijn oordeel velt over mensen die een zangcarrière wel zien zitten. ''En ik denk dat als hij het gepresenteerd had en ik in de jury had gezeten dat het ook weer anders was geweest. Nee, ik denk dat het zo heel goed is.''

Bakkum gaat nu voor zender Fox een talentenjacht presenteren. ''We gaan absoluut niet op zoek naar het perfecte plaatje maar naar een jongensband. Dus dat kan een Ed Sheeran-achtig type zijn maar ook een goede soulzanger. Het is qua opzet hetzelfde als K3 zoekt K3'', onthult Jim. ''De kandidaten moeten eerst langs een publieksjury. Als die ze goed genoeg vinden mogen ze door een soort enorme wall naar de vakjury.''