Lady Gaga treedt op tijdens Super Bowl

ANP Lady Gaga treedt op tijdens Super Bowl

HOUSTON - Lady Gaga verzorgt het optreden tijdens de pauze van de Super Bowl op 5 februari.

Door ANP - 30-9-2016, 3:14 (Update 30-9-2016, 3:14)

Er werd al een tijdje gespeculeerd over een optreden van de Poker Face-zangeres, maar donderdag bevestigde ze het nieuws zelfs op Twitter. "Het is geen illusie", schreef ze daar met een knipoog naar haar meest recente single Perfect Illusion. "De geruchten zijn waar. Dit jaar wordt de Super Bowl Gaga!".

Het is niet de eerste Super Bowl voor de zangeres; bij de jubileumeditie eerder dit jaar zong ze het volkslied voor de finale van het footballseizoen.

De Halftime Show van de Super Bowl is legendarisch. Verschillende grote sterren traden al op in de pauze van de wedstrijd, onder meer de Rolling Stones, Madonna, Michael Jackson en Beyoncé, die in 2013 een reünie van Destiny's Child opzette voor het evenement.

De Super Bowl is in de VS bijna ieder jaar het best bekeken programma op de televisie. Naar de afgelopen editie keken bijna 112 miljoen Amerikanen.