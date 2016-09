Angelina en Brad om de tafel voor scheiding

LOS ANGELES - Angelina Jolie en Brad Pitt praten achter gesloten deuren over hun scheiding. Dat meldt People. Tien dagen geleden vroeg Angelina een scheiding aan, als reden gaf ze ‘onoverbrugbare verschillen’ op.

Door ANP - 29-9-2016, 21:48 (Update 29-9-2016, 21:48)

Dat Angelina en Brad om de tafel zijn gaan zitten, wijst er volgens People op dat ze willen voorkomen dat de scheiding uitdraait op een rechtszaak. Juridisch experts vragen zich echter af of dat gaat lukken, nu het er alle schijn van heeft dat Angelina en Brad lijnrecht tegenover elkaar staan als het om het gezag over hun zes kinderen gaat.

Angelina wil dat Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox en Vivienne bij haar blijven wonen, Brad zou dan een bezoekregeling krijgen. Daarmee gaat de acteur volgens ingewijden niet akkoord. “Mijn ervaring is dat veel rechters in Californië voorstander zijn van een co-ouderschap”, zegt een advocate die niet bij de zaak betrokken is. “Ze willen dat beide ouders betrokken blijven bij het leven van de kinderen.”