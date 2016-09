Kate Bush zet concert ongefilterd op de plaat

ANP Kate Bush zet concert ongefilterd op de plaat

LONDEN - Het concert dat Kate Bush in 2014 in Londen gaf is binnenkort te koop. Een een-op-een registratie van het optreden, met onder andere bekende hits als Running Up That Hill en nummers van het album Hounds Of Love uit 1985 en Aerial uit 2005, komt op 3 cd's en 4 vinyl platen in de winkel, meldt de BBC.

Door ANP - 29-9-2016, 20:48 (Update 29-9-2016, 20:48)

Bush stond van 26 augustus tot 1 oktober 22 keer in een uitverkochte Hammersmith Apollo met haar Before the Dawn concert. Het waren haar eerste liveoptredens in 35 jaar. Voor fans die één van de concerten bijwoonden bevat de registratie nog een verrassing. Het nummer Never Be Mine was niet in Hammersmith te horen, maar de 58-jarige Kate zong het wel tijdens de repetities en een opname hiervan staat ook op de plaat.