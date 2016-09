Man Bobbi Eden blij dat bevalling nabij is

AMSTERDAM - Pornoster Bobbi Eden kan elk moment bevallen van haar eerste kind. Haar man Mark Laurenz is blij dat de zwangerschap bijna achter de rug is.

Door ANP - 29-9-2016, 18:57 (Update 29-9-2016, 18:57)

“De eerste keer die kleine dicht bij je houden… Het is nu bijna zo ver”, zei Mark met tranen in zijn ogen en een brok in zijn keel voor de camera van RTL Boulevard. “Ik ben heel blij. En heel blij voor haar dat het bijna zo ver is, want ze heeft best wel een moeilijke zwangerschap gehad.”

Bobbi moet sinds begin augustus zo veel mogelijk rust nemen nadat bleek dat ze met 32 weken zwangerschap al weeën had. Donderdag nog klaagde de pornoster over de laatste loodjes. Zo moet ze continu plassen, liet Bobbi weten via social media.