ANP Shawn Mendes werkt samen met Niall Horan

LOS ANGELES - Shawn Mendes en One Direction-zanger Niall Horan hebben de handen ineen geslagen. De twee tieneridolen werken samen aan een nummer, bevestigde Shawn in de talkshow van James Corden.

Door ANP - 29-9-2016, 18:42 (Update 29-9-2016, 18:42)

“Hij is geweldig”, zei Shawn over zijn duetpartner. “We spreken al een tijdje met elkaar, maar het blijkt lastig iets af te spreken. Dan bel ik hem als ik in Londen ben en zegt hij: ik ben net geland in Los Angeles.”

Als het aan de achttienjarige Canadese Stitches-zanger ligt, blijft het niet bij één nummer dat hij met Niall maakt. “Zodra we tijd vinden om te gaan zitten, wil ik een hele hoop met hem schrijven.”