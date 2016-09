Amsterdam krijgt nieuw horrorfilmfestival

AMSTERDAM - Amsterdam krijgt een tweede festival voor horror, fantasy en sciencefiction. Het festival krijgt de naam Amsterdamned en vindt van woensdag 26 tot en met vrijdag 28 oktober plaats in theater Kriterion. De organisator van het evenement is Jan Doense, vroeger de directeur van het Weekend of Terror en het Imagine-festival.

Het programma bestaat uit nieuwe en oude genrefilms die grotendeels niet eerder in de bioscopen te zien zijn geweest. Ook is er een retrospectief te zien van de Britse regisseur Nicolas Roeg (Don't look now).

Het festival opent op woensdag 26 oktober met de vertoning van de gerestaureerde klassieker Amsterdamned van regisseur Dick Maas. In de hitfilm uit 1988 worden de Amsterdamse grachten geteisterd door een gestoorde moordenaar. De hoofdrollen werden gespeeld door Huub Stapel, Monique van de Ven, Hidde Maas, Wim Zomer, Tatum Dagelet en Serge-Henri Valcke. Een groot deel van de cast en crew zal bij de bijzondere vertoning aanwezig zijn.

"Als jarenlang liefhebber en promotor van de ‘fantastische cinema’ constateer ik de laatste jaren een toenemende verschraling van het bioscoopaanbod", stelt Jan Doense, in de filmwereld ook bekend onder zijn bijnaam Mr Horror. "Hierdoor passeren steeds meer must-see genrefilms ons land of verschijnen, in het beste geval, direct maar vaak nagenoeg onzichtbaar op home entertainment." Het Amsterdamned-festival is heel bewust gepland in oktober, zodat het programma niet in het vaarwater zit van het festival Imagine, dat in april in Eye plaatsvindt.

Doense mikt vooral op fans boven de dertig, "de mensen die niet per se meer naar nachtelijke marathons vol bloed hoeven, zoals de Halloween Horror Show die eind oktober door het hele land te zien is." De kaartverkoop gaat binnenkort van start. "We willen in Kriterion een beetje een huiskamergevoel creëren en hopen dat mensen vooral gezellig blijven napraten - dat mis ik af en toe een beetje in de bioscopen", aldus de organisator.