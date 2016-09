Ronnie Flex, Jett Rebel bij MTV Music Week

ROTTERDAM - Lianne La Havas, Jett Rebel, Ronnie Flex, Julian Jordan en Rondé zijn toegevoegd aan de line-up van de MTV Music Week in november in Rotterdam. Dat heeft de muziekzender donderdag bekendgemaakt.

Door ANP - 29-9-2016, 10:24 (Update 29-9-2016, 10:24)

De artiesten geven speciale shows in de Maasstad in de week voor de MTV European Music Awards. Eerder werd al bekend dat ook Douwe Bob, Broederliefde, Monica Geuze & Friends, Indian Askin, Skepta, Afrojack en Nielson van de partij zijn.

De EMA's worden op 6 november uitgereikt in Ahoy Rotterdam. Het is de derde keer dat de prijzen in Nederland worden uitgereikt. In 1997 vond de show ook in Ahoy plaats, drie jaar geleden verzamelden alle sterren zich in de Ziggo Dome in Amsterdam. Wie er dit jaar op het internationale podium staan, is nog niet bekend.