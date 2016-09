Gavin Rossdale, Jennifer Hudson coaches Voice

LONDEN - Gavin Rossdale en Jennifer Hudson zijn de nieuwste coaches in de Britse versie van The Voice. Dat maakten de programmamakers woensdagavond bekend via Twitter.

Door ANP - 29-9-2016, 5:49 (Update 29-9-2016, 5:49)

Verder maakt Tom Jones, die in de eerste vier seizoenen coach was, een comeback. En will.i.am is opnieuw nummer vier, voor het vijfde seizoen op rij.

"Ik ben dolblij me bij @TheVoiceUK te voegen", zo liet Gavin weten via Twitter. "#TeamGavin gaat zich inzetten voor Britse rockmuziek!" Eerder verscheen de Bush-frontman al eens als mentor in de Amerikaanse versie van het programma, in het team van zijn toenmalige vrouw Gwen Stefani. De twee gingen vorig jaar na twaalf jaar huwelijk uit elkaar.