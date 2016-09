Cast NCIS rouwt om dood producent Glasberg

LOS ANGELES - De cast van NCIS rouwt om de plotselinge dood van producent Gary Glasberg. De televisiemaker overleed woensdag in zijn slaap op 50-jarige leeftijd. De oorzaak is onbekend, meldt Variety.

Door ANP - 29-9-2016, 2:27 (Update 29-9-2016, 2:27)

"Gary was onze rots in de branding", zo lieten de acteurs en medewerkers van de misdaadserie weten via Twitter. "Hij inspireerde ons met zijn leiderschap, zijn creatieve instincten en inzicht. NCIS zal niet hetzelfde zijn zonder hem en ieder van ons zal zijn glimlach en humor missen." NCIS-acteur Michael Weatherly, die dertien seizoenen lang Tony DiNozzo speelde, schreef verder verdrietig te zijn en wenste Gary's familie veel liefde toe. Actrice Pauley Perrette schreef dat haar hart gebroken is.

Gary werkte naast NCIS aan series als The Mentalist en Crossing Jordan. Hij is de bedenker van de spinoff NCIS: New Orleans.

Glasberg laat zijn vrouw, twee zoons en beide ouders achter.