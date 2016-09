Hany Abu-Assads The Idol ook naar Oscars

LOS ANGELES - The Idol van de Palestijns-Nederlandse regisseur Hany Abu-Assad is de Palestijnse inzending voor de Oscars. Dat is woensdag bekendgemaakt, meldt Deadline.

Door ANP - 28-9-2016, 22:56 (Update 28-9-2016, 22:56)

Abu-Assad is dit jaar de derde Nederlandse regisseur die kans maakt op een Oscarnominatie voor beste buitenlandse productie. Nederland stuurt Tonio van Paula van der Oest in, Frankrijk koos Elle van Paul Verhoeven. Het is voor zover bekend de eerste keer dat drie Nederlandse regisseurs tegelijkertijd zijn ingezonden voor de Oscars.

The Idol vertelt het waargebeurde verhaal van Mohammed Assaf. De Palestijnse zanger won in 2013 Arab Idol. Hij reisde vanuit een vluchtelingenkamp in de Gazastrook naar Egypte om deel te kunnen nemen aan de talentenjacht.

Nominatie

Abu-Assad was al twee keer eerder de Palestijnse inzending voor de Oscars. Paradise Now sleepte in 2006 een Oscarnominatie voor beste buitenlandse productie in de wacht, met de film Omar lukte dat in 2014.

Welke films volgend jaar meedingen naar de Oscar voor beste buitenlandse productie wordt in januari duidelijk; dan worden de genomineerde bekendgemaakt. De uitreiking van de felbegeerde beeldjes is op 26 februari in Los Angeles.