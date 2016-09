Kim Kardashian in Parijs op kont gekust

PARIJS - Dat het achterwerk van Kim Kardashian vele aanbidders heeft, werd woensdagavond weer eens duidelijk in Parijs. Vanuit het niets dook een man op die een kus drukte op Kims linkerbil, is te zien op beelden van het incident die op YouTube staan.

Door ANP - 28-9-2016, 20:55 (Update 28-9-2016, 20:55)

Het was Vitalii Sediuk, de Oekraïense grappenmaker die geregeld sterren aanvalt. Waarom hij zich dit keer op het voluptueuze achterwerk van Kim stortte, is niet bekend. Beveiligers van de realityster kwamen al snel in actie en werkten Vitalii naar de grond. Toen Kim op veilige afstand was, kon de grappenmaker de benen nemen.

Vorige week nam Vitalii model Gigi Hadid te grazen. Na een modeshow in Milaan greep hij de half-Nederlandse op een onbewaakt moment bij haar middel en tilde haar op. Dat leverde hem een elleboogstoot van Gigi op. Vitalii viel eerder onder anderen Brad Pitt en Will Smith lastig. Ook Kim Kardashian maakte al eens eerder kennis met hem.