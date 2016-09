Jennie Lena dolblij met concerten in New York

AMSTERDAM - Jennie Lena is door het dolle. De zangeres, die internationaal hoge ogen gooide met haar optredens in The Voice of Holland, mag tien concerten verzorgen in New York.

28-9-2016

“Supertrots en blij om jullie te vertellen dat ik in november twee weken op tour ga in New York!”, jubelde Jennie op Facebook. Ze treedt op in The Big Apple in het kader van het Live In Your Livingroom NYC Festival, dat van 4 tot en met 13 november plaatsvindt. “Kan niet wachten!”