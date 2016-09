Pernille vindt eindelijk koper voor woning

WEESP - Pernille La Lau heeft eindelijk een koper gevonden voor haar woning in Weesp. Dat meldt bekendeburen.nl. De Koffietijd-presentatrice moest zeven jaar geduld hebben volgens de website.

Door ANP - 28-9-2016, 18:59 (Update 28-9-2016, 18:59)

Pernille verlaagde en verhoogde de prijs van haar woning meermaals, uiteindelijk is die verkocht voor een prijs van rond de 440.000 euro. De presentatrice kocht het huis in het centrum van Weesp in 2001 voor 317.646 euro.

De woning telt vijf kamers, waaronder drie slaapkamers en een badkamer. De totale woonoppervlakte bedraagt 170 vierkante meter, verdeeld over drie woonlagen.