ANP Amber Rose vangt acht miljoen voor lezingen

LOS ANGELES - Amber Rose toert volgend jaar langs een aantal Amerikaanse steden voor meet&greets, interviews met speciale gasten en lezingen over seks en relaties. Het model strijkt daar volgens de Daily Mail 8 miljoen dollar (ruim 7 miljoen euro) mee op.

Door ANP - 28-9-2016, 5:30 (Update 28-9-2016, 5:30)

De talkshowhost en deelneemster aan het huidige seizoen van Dancing With The Stars zal tijdens de evenementen uitgebreid vertellen over haar carrière, die begon als stripper. Vanwege haar uitgesproken mening over vrouwenzaken en haar jaarlijkse Amber Rose Slut Walk wordt de 32-jarige tegenwoordig vaak gevraagd in discussies rond feminisme.

Eerder deze maand liet Amber tegenover Celebuzz nog weten vaak het idee te hebben dat ze er als sterke vrouw alleen voor staat. "Ik ben een zakenvrouw met mijn eigen bedrijf. Ik heb zoveel bereikt en mensen verwijzen nog steeds naar me als stripper of 'de ex van'. Dat zullen ze nooit bij mannen doen, nooit", aldus de presentatrice en auteur, die relaties had met Kanye West en Wiz Khalifa. "Dat is die ongelijkheid waar ik elke dag tegen vecht. En ik wou dat er meer vrouwen achter me stonden, want soms voelt het alsof ik de enige ben die er echt hard voor gaat."