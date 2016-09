Kiefer Sutherland: breuk was dapper van Julia

LONDEN - Een kwart eeuw na hun breuk noemt Kiefer Sutherland het dapper van Julia Roberts dat ze hem vlak voor hun bruiloft liet zitten.

Door ANP - 28-9-2016, 1:52 (Update 28-9-2016, 1:52)

De twee, die elkaar leerden kennen op de set van Flatliners, hadden in 1991 een grote trouwerij gepland waar zo'n 150 gasten voor uitgenodigd waren. Drie dagen voor de bruiloft liet de Pretty Woman-ster een vriendin haar aanstaande bellen om te zeggen dat het over was.

In een interview met People vertelt Kiefer dat Julia's megasucces met Pretty Woman het stel de das omdeed. "Ze was ineens zo ongeveer de beroemdste vrouw ter wereld. Deze bruiloft, die iets tussen ons had moeten zijn, werd daardoor een groot ding. En te midden van al die gekte had ze de moed om te beslissen dat dit niet was wat ze wilde. Daar was veel durf voor nodig."

De acteur gaat in het interview niet in op de geruchten dat Julia hem verliet voor Jason Patric, een goede vriend van Kiefer.