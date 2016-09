Douwe Bob mikt niet meer op winnen

Door ANP - 27-9-2016, 18:07 (Update 27-9-2016, 18:07)

De nominatie als Best Dutch Act is wel iets om trots op te zijn, erkent de man die Nederland dit jaar vertegenwoordige bij het Eurovisie Songfestival. “MTV is echt een ding”, stelt hij. “Ik kijk er al naar vanaf dat ik een baby was, ik ben er mee opgegroeid. Dus het heeft echt een lading om zo’n nominatie te ontvangen.”

De zanger van Slow down heeft weinig met de muziek van zijn mede-genomineerden. “Ik ben een 60’s- en 70’s -snob, ik luister alleen naar platen”, grinnikt hij. “Maar ik kan wel horen dat het goed is wat die jongens als Ronnie Flex doen.” De afgelopen drie jaar won de band Kensington de prijs, maar die groep is dit maal niet genomineerd.

De uitreiking van de prijs is op 6 november.