André van Duin bezig met dramaserie voor MAX

HOOFDDORP - André van Duin is voor Omroep MAX bezig aan een nieuwe dramaserie. Dat onthult de komiek en presentator in Veronica Magazine. Of de serie ook daadwerkelijk de buis gaat halen, is niet bekend.

Door ANP - 27-9-2016, 14:18 (Update 27-9-2016, 14:18)

"Dat is nog niet helemaal zeker", aldus de 69-jarige André, die momenteel voor MAX de succesvolle bakshow Heel Holland Bakt presenteert. "Ach, ik laat het allemaal lekker op me afkomen. Probeer de krenten uit de pap te halen. Zo heb ik het altijd gedaan."

Eerder deze maand liet André al doorschemeren dat hij werkt aan andere tv-producties. Toen wilde hij echter nog niet zeggen om wat voor programma's dat ging.

Veronica Magazine plaatst André deze week naar aanleiding van het 65-jarig bestaan van de Nederlandse televisie aan top van de lijst van grootste levende tv-legendes. Een eer, vindt hij. Al beseft André dat hij in zijn tijd weinig concurrentie had. "Ik heb de tijd mee gehad. Toen ik begon was er amper tv. Nu heb je honderdduizend zenders, maar in die jaren was het al bijzonder dat het beeld bewoog."