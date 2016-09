Douwe Bob, Ronnie Flex in race voor MTV Award

AMSTERDAM - Douwe Bob, Ronnie Flex, Broederliefde, Sam Feldt en Julian Jordan maken dit jaar kans op de MTV European Music Award voor Best Dutch Act. Dat heeft de muziekzender dinsdag bekendgemaakt. Daarmee krijgt de prijs voor het eerst in drie jaar een andere winnaar: in 2013, 2014 en 2015 ging Kensington er met de award vandoor.

Door ANP - 27-9-2016, 13:02 (Update 27-9-2016, 13:02)

"De lijst voor de Best Dutch Act-categorie van de MTV EMA Rotterdam 2016 bestaat uit jong talent dat de afgelopen maanden veel te zien is geweest op festivals, in de top van de Nederlandse hitlijsten stond en veel gestreamd is", laat Chereen Gayadin van MTV weten. "We zijn ontzettend trots op de genomineerden, het laat de diversiteit en verscheidenheid zien van het talent dat Nederland heeft."

Ook buiten de Best Dutch Act-categorie zijn er winkansen voor Nederlanders: Martin Garrix en Afrojack zijn genomineerd voor Best Electronic. De internationale nominatielijst wordt verder aangevoerd door Beyoncé en Justin Bieber, met ieder vijf nominaties. Adele volgt op de voet met vier, terwijl Rihanna en Drake drie keer op de lijst staan. Zij dingen allemaal mee in de belangrijkste categorieën Best Song en Best Video. De stembussen zijn dinsdag direct geopend.

De EMA's worden op 6 november uitgereikt tijdens een grootse show in de Rotterdamse Ahoy. De winnaar in de Best Dutch Act-categorie mag zijn award al een paar dagen eerder in ontvangst nemen. Dat gebeurt tijdens het officiële openingsevent van de MTV Music Week op 2 november in Annabel Rotterdam.